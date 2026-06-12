BPJS Ketenagakerjaan & Universitas Tadulako Perkuat Sinergi Pengembangan Jamsosnaker
jpnn.com, PALU - BPJS Ketenagakerjaan kembali memperkuat kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan tinggi melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Tadulako dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker).
Nota kesepahaman ditandatangani Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto bersama Rektor Universitas Tadulako Amar di Gedung Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/6).
Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto menyampaikan kerja sama tersebut menjadi landasan bagi kedua pihak untuk memperkuat sinergi antara program jaminan sosial ketenagakerjaan dan dunia pendidikan tinggi, sekaligus mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
Menurut Harjono, kerja sama tersebut juga menjadi tindak lanjut dari grand launching Kurikulum Jaminan Sosial (Kurjamsos) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Agustus 2025.
Dalam program nasional tersebut, Universitas Tadulako menjadi salah satu perguruan tinggi yang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung implementasi Kurjamsos sebagai upaya membangun kesadaran dan pemahaman mengenai jaminan sosial sejak di bangku pendidikan tinggi.
"Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap memasuki dunia kerja. Karena itu, kami memandang kampus sebagai mitra strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai hak dan perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Harjono.
Dia menjelaskan kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penguatan perlindungan bagi pekerja di lingkungan kampus, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dalam riset, kajian, studi bersama, serta pengembangan kurikulum jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui sinergi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap lahir berbagai inovasi dan gagasan yang dapat mendukung penguatan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Tadulako memperkuat sinergi Tridarma Perguruan Tinggi untuk pengembangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bambang Joko Sutarto Dorong BPJS Ketenagakerjaan & BPD DIY Perluas Literasi Jaminan Sosial Pekerja
- Tumbuhkan Literasi Kepabeanan Generasi Muda, Bea Cukai & Perguruan Tinggi Bersinergi
- Gandeng Kampus, Bea Cukai Tumbuhkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Aturan Kepabeanan
- Ijazah Mudah, Mutu Pendidikan Melemah: Alarm Bahaya Pendidikan Tinggi Indonesia
- BPJS Ketenagakerjaan dan BI Berkolaborasi, Cetak Wirausaha Baru dari Dana Manfaat
- Universitas Mercu Buana Buka Beasiswa SNBT 2026, Perluas Akses Pendidikan Tinggi