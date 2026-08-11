BPK Beri Pujian, BSSN Sukses Raih WTP dan Tuntaskan Seluruh Rekomendasi Audit

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas capaian pengelolaan keuangan negara sepanjang 2025.

BSSN kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Tak hanya itu, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas.

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen BSSN dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Elitery dan BSSN Gelar Roadshow Penguatan Keamanan Siber di Lima Provinsi

"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab," ujar Nyoman dikutip JPNN.com, Selasa (11/8).

Menurut Nyoman, BSSN juga menjadi salah satu kementerian/lembaga yang tercepat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK. Capaian tersebut dinilai mencerminkan keseriusan BSSN dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.

Meski kembali meraih WTP, BPK masih menemukan sejumlah area yang perlu diperkuat, antara lain penataan dan optimalisasi aset tetap, pengelolaan aset tidak berwujud, serta penyelesaian kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket belanja barang dan belanja modal.

BPK mendorong BSSN terus memperkuat tata kelola melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan pengembangan Government 5.0. Nyoman menegaskan opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan untuk memperkuat pengendalian intern dan memastikan pengelolaan keuangan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(kkp/jpnn)