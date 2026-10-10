BPK Ungkap Ada Kesalahan Pengelolaan Keuangan Negara Senilai Rp49,28 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Anggota VI BPK Fathan Subchi mengatakan permasalahan tata kelola keuangan negara totalnya Rp49,28 triliun. Karena itu, ini menjadi perhatian serius.

“Dari permasalahan tersebut, sebesar Rp1,80 triliun telah dikembalikan ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama pemeriksaan berlangsung, termasuk Rp740,93 miliar pada pemda dan BUMD," ujar Fathan di Jakarta, Jumat (9/10).

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Fathan membeberkan temuan tersebut berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026.

Kendati demikian, penyelesaian permasalahan keuangan negara tidak berhenti pada pengembalian semata.

Menurut Fathan, sejumlah permasalahan memiliki dimensi yang lebih luas karena melintasi batas daerah, sektor, dan institusi.

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Kondisi tersebut dinilai makin memperkuat pentingnya sinergi antar lembaga, agar penyelesaian permasalahan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan menyentuh akar persoalan.

Dalam IHPS I Tahun 2026, hal tersebut antara lain tercermin dalam pengelolaan dana pendidikan, layanan kesehatan, dan penerimaan daerah.