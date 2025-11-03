BPKH Limited Hadirkan Kemudahan Perjalanan Makkah–Madinah bagi Jemaah Indonesia

jpnn.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia melalui anak perusahaannya di Arab Saudi, BPKH Limited, menjalin kerja sama strategis dengan Saudi Arabia Railways (SAR).

Kerja sama itu menjadikan BPKH Limited sebagai agen resmi penjualan tiket Kereta Cepat Haramain (Highspeed Haramain Railway/HHR) yang melayani rute utama Makkah–Madinah bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Langkah tersebut sebagai upaya BPKH untuk memperluas manfaat investasinya di Arab Saudi, sekaligus memberikan kemudahan bagi jemaah dalam mengakses layanan transportasi modern di Tanah Suci.

Bersama Saudi Accommodation and Handling Labour (SAHL) Group, BPKH Limited juga meluncurkan platform daring (Online Travel Agency/OTA) yang memungkinkan mitra biro perjalanan haji dan umrah Indonesia melakukan pemesanan tiket secara real-time, efisien, dan berbiaya kompetitif.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari strategi BPKH dalam menghadirkan nilai manfaat nyata bagi jemaah Indonesia melalui entitas investasinya di Arab Saudi.

“Kami ingin memastikan kehadiran BPKH Limited benar-benar memberi solusi bagi peningkatan layanan dan efisiensi perjalanan jemaah,” ujar Fadlul.

Sementara itu, Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono menuturkan bahwa kemitraan dengan SAR menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran BPKH Limited sebagai penyedia layanan haji dan umrah terintegrasi.

“Dengan menggandeng SAHL Group, kami berharap layanan ini tidak hanya menjangkau jemaah Indonesia, tetapi juga negara lain dengan potensi besar seperti Mesir, India, dan Pakistan,” kata dia.