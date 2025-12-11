menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » BPKH Limited & Siiru Jalin Kerja Sama Memudahkan Jemaah Umrah Mandiri

BPKH Limited & Siiru Jalin Kerja Sama Memudahkan Jemaah Umrah Mandiri

BPKH Limited & Siiru Jalin Kerja Sama Memudahkan Jemaah Umrah Mandiri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah dan Direktur Siiru Ahmad Aizudin saat menandatangani kerja sama untuk mendukung pengembangan layanan umrah mandiri. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - BPKH Limited dan Siiru Indonesia menandatangani kerja sama dalam upaya mendukung pengembangan layanan umrah mandiri.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Mudir BPKH Limited Iman Ni’matullah dan Direktur Siiru Ahmad Aizudin, disaksikan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dan Direktur Utama Siiru Harun Judin.

Dalam kerja sama itu, Siiru Indonesia menghadirkan aplikasi membantu masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci melakukan umrah.  Aplikasi tersebut mencakup layanan transportasi, pengajuan visa, hingga adanya mutawif (pemandu ibadah haji dan umrah).

Baca Juga:

Sementara, BPKH Limited berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan transportasi hingga hotel tanpa mengubah ketentuan bahwa penyelenggaraan perjalanan tetap berada di tangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin.

“Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami menghadirkan nilai manfaat berlapis bagi jemaah Indonesia,” kata Iman Ni’matullah.

Selain itu, teknologi berperan membuka akses informasi dan layanan yang lebih tertata, sementara penyelenggaraan perjalanan tetap dilaksanakan oleh PPIU yang memiliki izin resmi.

Baca Juga:

“Siiru di depan melayani customer, kami di belakang men-support apa yang dibutuhkan oleh customer-nya Siiru, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi maupun mutawif,” kata dia.

Sementara Ahmad Aizudin mengakui pihaknya bahwa berfokus pada global travel umrah untuk memudahkan jemaah-jemaah mengakses pelayanan-pelayanan di Tanah Suci.

BPKH Limited dan Siiru Indonesia menjalin kerja sama demi memudahkan jemaah umrah mandiri.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI