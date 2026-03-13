BPKH Salurkan Lebih dari 108 Ribu Paket Sembako Melalui Program pada Ramadan 2026

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Bidang Kemaslahatan menyalurkan bantuan 108.075 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui program “Menebar Manfaat Bersama BPKH 2026”.

Program itu dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan berbagi dan penguatan kepedulian sosial dalam momentum bulan suci Ramadan.

Berdasarkan data pelaksanaan program, dari total 110.000 paket sembako yang disetujui, sebanyak 108.075 paket telah dialokasikan untuk distribusi di berbagai provinsi di Indonesia.

Penyaluran bantuan menjangkau berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Banten, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, hingga DKI Jakarta.

Sumatera Utara menjadi wilayah dengan alokasi terbesar yaitu 17.200 paket, disusul Jawa Timur sebanyak 10.425 paket, dan Jawa Barat sebanyak 8.500 paket.

Dalam pelaksanaannya, BPKH menggandeng sejumlah mitra kemaslahatan nasional untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga: Ini Upaya BPKH Membangun Kedaulatan Ekonomi Haji Indonesia

Mitra tersebut antara lain Baitulmaal Muamalat, NU Care-LAZISNU, Lazuq, Lazismu, Rumah Zakat, dan Baznas.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa program itu merupakan bagian dari komitmen BPKH untuk menghadirkan nilai manfaat dana haji yang lebih luas bagi masyarakat.