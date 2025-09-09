BPKH Salurkan Nilai Manfaat 2025 Sebesar Rp 2,1 Triliun untuk Jemaah Haji Tunggu

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan nilai tambah kepada jemaah haji dengan menyalurkan distribusi nilai manfaat tahap pertama 2025. Penyaluran nilai manfaat itu diberikan kepada total 5,4 juta jemaah reguler dan khusus.

Total nilai manfaat yang didistribusikan mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun. Perinciannya Rp 1,9 triliun untuk jemaah haji reguler dengan rata-rata nilai manfaat per jemaah Rp 366,2 ribu.

Kemudian, 9,2 juta USD untuk jemaah haji khusus dengan rata-rata nilai manfaat per jemaah senilai 72 USD.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa nilai manfaat itu adalah bentuk konkret dari optimalisasi pengelolaan dana haji yang aman dan produktif.

“Kami terus berupaya agar dana kelolaan jemaah haji dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga dalam bentuk nilai manfaat,” ujar Fadlul, Selasa (9/9).

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengungkapkan penyaluran nilai manfaat tersebut juga menjadi bukti bahwa prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang prudent tetap menjadi landasan utama BPKH.

“Kami pastikan bahwa nilai manfaat ini dibagikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat diakses jemaah melalui kanal digital, seperti aplikasi BPKH Apps,” jelas Amri.

Oleh karena itu, BPKH mengajak jemaah untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal yang disediakan dan memastikan data mereka telah terverifikasi dalam sistem. (mcr4/jpnn)