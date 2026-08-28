BPKH Salurkan Ribuan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di NTT

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lmenyalurkan ribuan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, air bersih, perlengkapan kebersihan dan hunian sementara, hingga layanan kesehatan.

Penyaluran bantuan dilaksanakan secara bertahap mulai 26 Agustus 2026 melalui Program Tanggap Bencana dengan melibatkan tiga Mitra Kemaslahatan, yaitu PPPA Daarul Qur’an, DT Peduli, dan Rumah Zakat.

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Penyaluran dilakukan di sejumlah kabupaten terdampak dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dukungan tersebut menjangkau sejumlah wilayah terdampak.

PPPA Daarul Qur’an mendukung penyaluran di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

DT Peduli mendukung penyaluran di Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Sementara Rumah Zakat mendukung penyaluran di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur.