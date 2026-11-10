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BPKN Desak Pengusutan Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo dan Sejumlah Tokoh

BPKN Desak Pengusutan Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo dan Sejumlah Tokoh
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Ketua BPKN Prof. Muhammad Mufti Mubarok mendesak pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Foto: Dokumentasi BPKN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Prof. Muhammad Mufti Mubarok mendesak pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Dia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengaudit pengamanan akses data pelanggan untuk menguji apakah sistem operator berkaitan dengan perkara itu dan apakah ada warga lain yang terdampak.

“Jika komunikasi presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana nasib rakyat? Warga memakai layanan telekomunikasi untuk bekerja, berobat, bertransaksi, dan berbicara dengan keluarga," kata Mufti.

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Menurut Mufti, masyarakat berhak mendapat jawaban yang bisa diuji.

"Siapa yang dapat mengakses komunikasi mereka, atas dasar apa, dan siapa yang mengawasi?” ujar Mufti.

Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

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Presiden meminta agar proses hukum berjalan objektif dan transparan.

Pada Senin (9/11), pemerintah menegaskan penanganan perkara dipercayakan kepada Bareskrim Polri.

Ketua BPKN Prof. Muhammad Mufti Mubarok mendesak pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh

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