BPKN Kunjungi Pabrik Aqua Pasuruan, Buktikan Asli Air Pegunungan

jpnn.com, PASURUAN - Kunjungan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ke pabrik Aqua di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jatim, kembali memperkuat klaim bahwa sumber air Aqua berasal dari air pegunungan.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Heru Sutadi mengatakan pantauan langsung BPKN di lapangan memberikan kejelasan soal karakter sumber air yang digunakan Aqua.

"Pada kunjungan itu kami menyaksikan sendiri bahwa Aqua benar-benar menggunakan air dari gunung. Perlindungan sumber airnya dilakukan dengan ketat dan konservasinya dijalankan dengan serius. Persepsi bahwa ini air bor seperti kebutuhan rumah tangga tidak sesuai fakta," kata Heru.

Berdasarkan penelusuran, mata air yang digunakan Aqua Pandaan berasal dari sumber air terlindungi di sekitar gunung Arjuno.

Menurutnya, Aqua telah menerapkan konsep keberlanjutan dalam proses pengambilan air hingga pengolahan.

Pendekatan ilmiah dan prinsip kehati-hatian disebut menjadi dasar pengelolaan sumber air pegunungan di lokasi tersebut.

BPKN juga menilai bahwa Aqua telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas air mineral, transparansi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi.

"Dengan kualitas seperti yang kami lihat, konsumen semestinya tidak perlu ragu," katanya.