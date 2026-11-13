BPLJSKB Jadi Garda Terdepan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor

jpnn.com, BEKASI - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub memiliki unit pelayanan teknis sebagai garda terdepan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor yakni Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

"BPLJSKB memiliki tugas melakukan pengujian fisik dan penilaian teknis secara akurat terhadap prototipe kendaraan sebelum diterbitkannya Sertifikat Uji Tipe (SUT). Kini BPLJSKB terus bertransformasi meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi pengujian agar sejalan dengan standar global guna mendukung industri otomotif nasional," ujar Direktur Sarana Transportasi Jalan Yusuf Nugroho pada kegiatan Kupas BPLJSKB bertema Pengujian dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam Mendukung Keselamatan Transportasi Darat di Bekasi, Kamis (12/11).

Yusuf menegaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Setiap Kendaraan Bermotor baik itu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, serta kendaraan khusus wajib dilakukan pengujian sebelum beroperasi di jalan.

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"Layanan pengujian dan sertifikasi teknis kendaraan bermotor dilakukan demi memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, regulasi industri, dan kelayakan jalan secara nasional," ungkap Yusuf.

Dia menuturkan kini Ditjen Perhubungan Darat telah mengembangkan sistem Vehicle Type Approval atau VTA Online Versi 2.0 untuk mengajukan proses pengujian di antaranya uji tipe lengkap, konversi, kustomisasi, lelang, prototype, uji sampel, upgrade SUT, serta uji efisiensi energi.

"VTA Online Versi 2.0 ini dibangun dengan tampilan yang lebih modern dan alur yang lebih terarah berdasarkan masukan para pengguna sehingga diharapkan mempermudah pemohon mengajukan dan memantau layanan, mengurangi kesalahan input, serta meningkatkan kejelasan penyampaian informasi dan koordinasi antar pihak terkait," imbuhnya.

Kepala BPLJSKB Iman Sukandar mengatakan saat ini BPLJSKB melalui Proving Ground, hasil pengujian kendaraannya sudah berstandar internasional dan diakui oleh negara lain.

"Fasilitas yang berstandar nasional di antaranya pengukuran dimensi dan pemeriksaan konstruksi, radius putar, penimbangan berat kosong kendaraan, kincup roda depan, tingkat suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu, rem utama dan rem parkir, akurasi alat penunjuk kecepatan, dan ketebalan asap," jelasnya.