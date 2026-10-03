BPMA Teken 3 PKS Sumur Minyak Masyarakat Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Produksi Sumur Minyak Masyarakat antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan UMKM atau Badan Usaha/Koperasi (BKU) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kerja (WK) Aceh.

Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan PKS itu bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok “A” Aceh Timur dan WK Blok “B” Aceh Utara.

“Setelah pelantikan, saya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia untuk terus meningkatkan lifting Aceh. Arahan tersebut menjadi dorongan untuk bergerak lebih cepat dalam mengoptimalkan potensi migas Aceh,” kata Mawardi, Sabtu(3/10).

Dia menyampaikan terima kasih atas arahan, dukungan, dan perhatian Menteri ESDM terhadap pengembangan sektor hulu migas Aceh.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala SKK Migas, Bapak Djoko Siswanto, beserta jajaran SKK Migas atas dukungan dan sinergi yang terus dibangun bersama BPMA dalam mendorong percepatan kegiatan hulu migas di Aceh,” ujarnya.

Menurut Mawardi, dukungan Menteri ESDM dan sinergi dengan SKK Migas menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program strategis dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

“Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.