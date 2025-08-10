BPOM Cabut Izin Edar 4 Produk Skincare Milik Doktif, Alasannya Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mencabut izin edar empat produk skincare milik Amira Aesthetic Clinic, yang diasosiasikan dengan dokter populer di media sosial, “doktif”.
Pencabutan dilakukan karena ditemukan kandungan produk tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan maupun data pendaftaran.
Keputusan tersebut diumumkan BPOM melalui unggahan di akun Instagram resmi @bpom_ri, Kamis (7/8).
Produk yang terdampak adalah AAC Face Tonic AHA, AAC Day Cream with Brightener, AAC S B Oily, dan Amiraderm Glowing Night Cream Series. Keempatnya menggunakan logo yang sama dengan brand Amira Aesthetic Clinic di Serang, Banten.
Dalam unggahannya, BPOM menyebut pelanggaran yang ditemukan adalah perbedaan komposisi produk.
“BPOM kembali menemukan kosmetik tidak sesuai ketentuan di Indonesia. Kali ini pelanggarannya adalah komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan,” tulis BPOM.
BPOM menjelaskan, formula yang diajukan saat proses notifikasi kosmetik berbeda dengan komposisi yang tertera pada kemasan.
BPOM hentikan edar empat skincare Amira Aesthetic Clinic milik “doktif”. Alasannya bikin kaget
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IndoBeauty Expo 2025 Jadi Momentum Industri Kosmetik Lokal Masuk Pasar Global
- Barang Hasil Penindakan 2024-2025 Dimusnahkan Bea Cukai Telur Bayur, Ini Daftarnya
- Pelaku Industri Punya Standar Internal untuk Usia Galon, Dijamin Aman
- Fasilitasi Literasi dan Interaksi Ekosistem, Wellfest 2025 Dimulai Hari Ini
- Bea Cukai dan BPOM Amankan 250 Butir Tramadol pada Paket Kiriman
- GAPMMI dan BPOM Perkuat Ekosistem Pangan Olahan Nasional