BPPDAN Perkuat Tata Kelola Data Asuransi Nasional Lewat Workshop

Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) menyelenggarakan Workshop Implementasi RIU Connect 2.0. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) menyelenggarakan Workshop Implementasi RIU Connect 2.0 Modul BPPDAN sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data perasuransian nasional.

Acara ini dihadiri oleh 70 perusahaan asuransi anggota BPPDAN  yang memiliki peran penting dalam proses pelaporan dan analisis data industri.

Sebagai lembaga strategis, BPPDAN berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menganalisis data asuransi yang akurat, kredibel, dan terintegrasi.

Data berkualitas tinggi merupakan fondasi bagi pengambilan kebijakan dan peningkatan daya saing industri asuransi Indonesia di tingkat global.

Dalam rangka mewujudkan ekosistem data yang lebih transparan dan efisien, Indonesia Re  mengembangkan RIU Connect 2.0, sebuah platform digital agnostic yang mengintegrasikan proses secara end-to-end pada proses bisnis antara asuransi dan reasuransi dalam pelaporan, pengolahan, dan analisis data.

Melalui modul BPPDAN di RIU Connect 2.0, perusahaan asuransi dapat melakukan pelaporan sesi dan klaim secara lebih mudah, lebih cepat, dan terstandarisasi.

Sistem ini dilengkapi teknologi smart intelligence dalam melakukan perhitungan premi maupun klaim, sehingga mampu mengurangi potensi perbedaan data, mempercepat validasi, serta memberikan transparansi bagi seluruh pihak.

“RIU Connect 2.0 kami rancang untuk menciptakan proses yang lebih streamlined, mulai dari input data hingga penerbitan laporan dan SOA. Di mana, semua dilakukan dalam satu platform dengan sistem validasi otomatis dan real-time. Selain itu, setiap proses transaksi yang dilakukan pada sistem tersebut dapat dilakukan tracking secara transparan. Sehingga proses yang selama ini memakan waktu karena dilakukan secara manual, dapat dikerjakan dengan cepat, dan transparan," jelas Allan Prakosa, Kepala Divisi IT Indonesia Re.

Workshop ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan manfaat RIU Connect 2.0 Modul BPPDAN, tetapi juga memberikan pelatihan praktis.

