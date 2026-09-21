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BPS: 319 Daerah Mengalami Kenaikan Harga Pangan

BPS: 319 Daerah Mengalami Kenaikan Harga Pangan
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Sejumlah komoditas harga pangan di tengah ancaman El Nino Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan minggu ketiga September 2026 terjadi peningkatan harga pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dia menyebut Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami kenaikan di sejumlah wilayah.

"Menjadi 319 kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami peningkatan," kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

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Lebih lanjut, Ateng mengakui jumlah tersebut juga meningkat cukup signifikan dibandingkan minggu keempat Agustus 2026 yang hanya mencapai 242 kabupaten/kota.

Menurut Ateng, kenaikan IPH pada minggu ketiga September terutama terlihat di sejumlah wilayah luar Jawa dan Sumatera.

"Dua provinsi dengan kenaikan IPH paling tinggi tercatat di Sulawesi Utara sebesar 12,45 persen dan Gorontalo sebesar 10,25 persen," kata dia.

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Ateng menjelaskan tingginya IPH di kedua provinsi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.

Maluku Utara juga mengalami kenaikan IPH sebesar 5,53 persen, Sulawesi Tengah 4,92 persen, sementara Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur berada pada kisaran 3-5,5 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan minggu ketiga September 2026 terjadi peningkatan harga pangan

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