BPS: BAZNAS Berperan Strategis Tekan Angka Kemiskinan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dinilai memiliki peran strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Kolaborasi penyaluran bantuan bersama BAZNAS dinilai penting agar tepat sasaran dan benar-benar diterima para mustahik.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, saat menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS hari kedua, Rabu (27/8/2025).
Amalia memaparkan, jumlah penduduk Indonesia per 8 Agustus 2025 mencapai 286,8 juta jiwa dengan angka kemiskinan 23,85 juta orang.
Sebaran terbesar penduduk miskin berada di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Timur 3,87 juta orang, Jawa Barat 3,6 juta, Jawa Tengah 3,3 juta, serta Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.
“Jika dijumlahkan, ada 13,13 juta orang atau sekitar 55 persen penduduk miskin di Indonesia berada di lima provinsi tersebut,” ujar Amalia.
Berdasarkan survei BPS, mayoritas penduduk miskin berasal dari keluarga yang putus sekolah atau kepala rumah tangga berpendidikan terakhir SD.
Sebagian besar bekerja di sektor pertanian (45,67 persen) dan sisanya di sektor informal tanpa jaminan kesehatan.
“Jadi pendidikan itu penting untuk menjamin tingkat kesejahteraan sebuah keluarga,” tegas Amalia.
BPS menilai BAZNAS berperan strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rakornas BAZNAS 2025: Menko PMK Sebut Mitra Strategis Pemerintah
- Wakil Kepala Otorita Pantura: Sinergi BAZNAS dan Pemda Perkuat Pengelolaan Zakat
- Optimalkan Dana ZIS, BAZNAS RI Luncurkan UPZ Desa Seluruh Indonesia
- Perkuat Peran Amil Zakat di Seluruh Indonesia, BAZNAS Luncurkan AAZRI
- Rakornas BAZNAS 2025: Ketua MPR Apresiasi Peran BAZNAS Melindungi Rakyat Kecil
- Sukseskan Asta Cita, Menag RI Buka Rakornas BAZNAS 2025