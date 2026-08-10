BPS Buka Data Kemiskinan di Kaltim yang Dipimpin Rudy Mas'ud

jpnn.com - Badan Pusat Statistik membuka data tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini dipimpin Gubernur Rudy Mas'ud.

Menurut data BPS, kemiskinan di Kaltim pada Maret 2026 turun 0,05 persen ketimbang September 2025.

Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain ekonomi tumbuh yang positif sebesar 2,99 persen pada triwulan pertama 2026, didukung sektor perdagangan dan reparasi.

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"Selain didukung perdagangan serta reparasi mobil dan sepeda motor, sektor lain yang turut mendukung adalah tingkat pengangguran pada Februari 2026 turun 0,06 persen ketimbang Februari 2025 akibat terserap di sejumlah lapangan kerja," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Mas'ud Rifai di Samarinda, Senin (10/8/2026).

Dia menuturkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 5,14 persen atau menurun 0,05 persen dibanding September 2025 sebesar 5,19 persen, dan menurun 0,03 persen terhadap Maret 2025.

Dari presentasi ini, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 200,64 ribu orang atau menurun 1,40 ribu orang dibanding September 2025 yang sebesar 202,04 ribu orang, namun meningkat 0,93 ribu orang dibanding Maret 2025.

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Jika dirinci per wilayah, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2026 sebesar 4,15 persen, menurun dibanding September 2025 sebesar 4,31 persen.

Sementara itu persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2026 sebesar 7,42 persen atau meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 7,24 persen.