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BPS Catat 124 Kabupaten Kota Mengalami Inflasi, Ternyata Ini Penyebabnya

BPS Catat 124 Kabupaten Kota Mengalami Inflasi, Ternyata Ini Penyebabnya
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Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai merah dan cabai rawit masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) hingga minggu pertama November 2026. Ilustrasi. Pasar: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai 124 kabupaten/kota pada minggu kedua November 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan mengatakan angkat tersebut relatif menurun dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.

Namun, masih terdapat sejumlah provinsi yang mencatat kenaikan harga.

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“Bertambah satu dibandingkan dengan minggu lalu, tapi kalau dengan minggu sebelumnya ini sudah jauh lebih menurun," kata Amalia dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Amalia menyebut kenaikan IPH di sejumlah daerah masih didominasi oleh komoditas cabai rawit dan cabai merah. 

Di beberapa provinsi, kenaikan harga daging ayam ras juga turut berkontribusi.

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Provinsi yang mengalami kenaikan IPH antara lain Papua Tengah, Bengkulu, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, Papua Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Adapun daerah dengan kenaikan IPH tertinggi antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Paniai, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Seluma, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Rote Ndao.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai 124 kabupaten/kota pada minggu kedua

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