BPS Catat Pergeseran Konsumsi Masyarakat Terjadi Sejak Tahun Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mencatat adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang diperkirakan akan terus berjalan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan indikasi perubahan perilaku belanja konsumen tersebut sudah mulai teramati sejak tahun lalu.

Pola tersebut lantas terus bergerak hingga Semester I-2026.

"Dari tahun kemarin kami sudah melihat ada indikasi pergeseran konsumsi," kata Amal di kantornya, Senin (12/10).

BPS mencatat terjadinya pergeseran cara belanja masyarakat dari transaksi secara langsung atau offline ke transaksi berbasis elektronik yang mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan pendataan BPS, pertumbuhan konsumsi untuk sektor restoran dan hotel kini tercatat menembus angka di atas 6 persen.

Data BPS menunjukkan daya beli masyarakat secara umum masih tergolong kuat karena berhasil tumbuh di atas 5 persen sepanjang satu semester.

Amalia menyebutkan perubahan perilaku masyarakat dipicu pemenuhan gaya hidup masyarakat yang kini mulai berbeda dibandingkan periode sebelumnya.