BPS: Dampak El Nino 2026 Lebih Kuat dari 2023

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dampak fenomena El Nino pada 2026 terasa lebih kuat dan parah dibandingkan dengan periode 2023 lalu.

Fenomena iklim ekstrem berupa kekeringan tersebut memicu penurunan standing crop atau luas tegakan tanaman padi serta mengganggu sektor holtikultura hingga memicu inflasi pangan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan gangguan pasokan air akibat kekeringan berimbas langsung pada kondisi penanaman komoditas padi di berbagai daerah.

"Dalam hal dampak terhadap standing crop, mengingat El Nino tahun ini lebih parah," kata Ateng Hartono di kantornya, Senin (2/11).

Ateng menambahkan kondisi penanaman sangat bergantung pada suplai air yang kini mengalami kesulitan di beberapa wilayah.

Dampak tersebut tercermin langsung pada penurunan indikator luas pertanaman padi nasional jika dibandingkan dengan pencapaian 2023.

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"Hal ini tercermin terlihat dari penurunan standing crop-nya atau luas pertanaman padi atau tegakan tanaman padi turunnya itu 3,1 poin pada persentase September 2026, dibanding 2023," katanya.

Sejalan dengan penurunan standing crop, BPS menemukan pola berbanding terbalik pada area pesawahan yang sengaja dibiarkan tidak diolah seusai masa panen.