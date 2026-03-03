menu
BPS: Inflasi Selalu Terjadi pada Momen Ramadan
Pedagang cabai di pasar. Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan inflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) selalu terjadi setiap momen Ramadan pada lima tahun terakhir.

Peningkatan harga pada bulan suci umat muslim, terutama ditimbulkan oleh komoditas dari kelompok pengeluaran pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.

“Secara umum, komoditas (dari komponen) bergejolak serta komoditas dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi komponen penyebab utama andil inflasi di setiap momen Ramadhan,” ucap Ateng Hartono dikutip Selasa (3/2).

Dia mengatakan momen Ramadan pada April 2022 mencatatkan inflasi sebesar 0,95 persen mtm.

Komoditas pendorong utama meliputi minyak goreng (andil 0,19 persen), bensin (0,16 persen), daging ayam ras (0,09 persen), tarif angkutan udara (0,08 persen), dan ikan segar (0,04 persen).

Di Ramadan berikutnya, yakni pada Maret 2023, inflasi tercatat menurun menjadi 0,18 persen mtm.

Tarif angkutan udara dan bensin (dengan andil masing-masing 0,03 persen), serta beras, cabai rawit, rokok kretek filter, dan bawang putih (masing-masing memberi andil 0,02 persen) menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.

Tingkat inflasi kembali meningkat menjadi 0,52 persen mtm pada momen Ramadan Maret 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan inflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) terjadi saat Ramadan

