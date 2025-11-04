BPS: Program MBG Jadi Salah Satu Penyebab Inflasi di Jawa Barat

jpnn.com, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat selain emas perhiasan dunia yang mengalami kenaikan harga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi penyebab naiknya inflasi pada Oktober 2025 secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,45 persen.

"Yang membuat inflasi Oktober naik itu pertama emas perhiasan yang naik signifikan di Oktober walau sempat dengar turun harga. Dan catatan peristiwa program MBG itu (ternyata) juga mengakibatkan kenaikan harga, (utamanya) di telur, kemudian daging ayam," kata Plt Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus di Bandung, Senin.

Dari kelompok pengeluaran, kata Darwis, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi bulanan sebesar 0,7 persen dengan andil inflasi sebesar 0,21 persen.

Itu menjadi yang tertinggi kedua setelah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,83 persen dengan andil inflasi sebesar 0,22 persen.

Secara komoditas, Darwis menyebut emas perhiasan memberikan andil inflasi tertinggi yakni sebesar 0,22 persen, sementara telur ayam ras sebesar 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, daging ayam ras 0,05 persen, dan jeruk 0,02 persen.

Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi tertinggi diantaranya cabai rawit sebesar 0,02 persen, jengkol, mentimun, dan tomat masing-masing sebesar 0,01 persen.

Baca Juga: Efektivitas dan Tantangan Program MBG Menurut Ahli Gizi

Emas sendiri, kata Darwis, memberikan inflasi sejak tahun 2024 dan pada Oktober 2025 menjadi yang tertinggi.

"Emas perhiasan terus melonjak naik dan memberikan andil inflasi sejak Januari 2024. Bahkan Oktober 2025 ini menjadi inflasi emas perhiasan yang tertinggi yaitu sebesar 11,8 persen," ucapnya.