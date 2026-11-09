BPS Ungkap Harga Cabai Rawit di 215 Kabupaten/Kota Masih Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai merah dan cabai rawit masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) hingga minggu pertama November 2026.

Direktur Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan harga rata-rata cabai merah mencapai Rp73.554 per kilogram, atau lebih tinggi dibandingkan HAP sebesar Rp55.000 per kilogram.

Harga komoditas tersebut juga meningkat 3,15 persen pada minggu pertama November 2026.

"Kenaikan harga cabai merah ini terjadi di 215 kabupaten/kota," ujar Ateng di Jakarta, Senin.

Ateng menjelaskan sejumlah daerah bahkan mencatatkan harga cabai merah lebih dari 100 persen di atas batas atas HAP, antara lain dan Kabupaten Buru Selatan 209,09 persen atau Rp170.000; Kabupaten Paniai 190,91 persen Rp160.000; Kabupaten Buton Utara 152,73 persen atau Rp139.000.

Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 140 persen atau Rp132.000; Kabupaten Konawe Kepulauan116,97 persen atau Rp119.333; dan Kabupaten Banggai Kepulauan 106,36 persen atau Rp113.500.

Sementara itu, harga cabai rawit mengalami penurunan 5,76 persen menjadi rata-rata Rp83.277 per kilogram. Namun, harga tersebut masih jauh di atas HAP sebesar Rp57.000 per kilogram.

Ateng mengatakan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit juga berkurang dari 262 daerah pada minggu sebelumnya menjadi 89 kabupaten/kota pada minggu pertama November.