BPS Ungkap Inflasi April 0,13%

BPS Ungkap Inflasi April 0,13%

BPS Ungkap Inflasi April 0,13%
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi bulanan pada April tercatat sebesar 0,13 persen (month-to-month/mtm).

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi bulanan pada April tercatat sebesar 0,13 persen (month-to-month/mtm).

Di sisi lain, inflasi 2,42 persen untuk skala tahunan (year-on-year/yoy) pada April 2026.

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen, IHK, dari 108,47 pada April 2025 menjadi 111,09 pada April 2026,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin.

Ateng menyampaikan inflasi bulanan pada April 2026 disumbang Kelompok Pengeluaran Transportasi menjadi kontributor terbesar.

Menurut dia, kelompok pengeluaran tersebut mengalami inflasi 0,99 persen mtm, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,12 persen terhadap total inflasi bulanan pada April 2026.

“Komoditi yang dominan mendorong inflasi pada Kelompok Transportasi, yaitu tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen serta juga bensin dengan andil inflasi sebesar 0,02 persen,” ujar Ateng.

Pihaknya mencatat, komoditas tarif angkutan udara mengalami inflasi bulanan sebesar 15,25 persen mtm, sementara komoditas bensin mengalami inflasi bulanan sebesar 0,34 persen mtm.

Ateng menyatakan inflasi tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya harga avtur serta beberapa jenis BBM nonsubsidi.

