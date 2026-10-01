BPS Ungkap Makanan & Transportasi Picu Inflasi September 2026

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi tahunan sebesar 3,28 persen (year-on-year/yoy) pada September 2026 utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahun ini utamanya didorong oleh tiga kelompok,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rilis BPS di Jakarta, Kamis.

Ateng menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi sebesar 4,37 persen dan memberikan andil 1,28 persen terhadap inflasi tahunan.

Dia menjelaskan sejumlah komoditas menjadi pendorong utama pada kelompok tersebut, antara lain ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit, beras, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), serta daging sapi.

Di sisi lain, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 4,84 persen dengan andil 0,58 persen. Kenaikan pada kelompok ini terutama didorong oleh bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, sepeda motor, biaya pemeliharaan atau servis, serta mobil.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi paling tinggi di antara ketiga kelompok tersebut, yakni sebesar 7,77 persen, dengan andil 0,53 persen.

“Inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan,” jelas Ateng.

Selain itu, kata dia, dilihat berdasarkan komponennya, seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan pada September 2026.