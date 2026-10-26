BPSDM Kemendagri Beri Pelatihan untuk Damkar, Tingkatkan Pelayanan bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri terus memperkuat kompetensi aparatur pemadam kebakaran (Damkar) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Teknis Operator Pemadam Kebakaran Angkatan I dan II serta Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Angkatan X dan XI Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/10).

Kegiatan yang diikuti sekitar 110 peserta ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar memiliki keterampilan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam menghadapi berbagai situasi kedaruratan yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan.

Dalam sambutannya, Andi Ony menegaskan bahwa keberadaan petugas pemadam kebakaran memiliki peran strategis sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Tugas damkar tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga mencakup penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, serta menjaga keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: PKB Salurkan Bantuan Untuk Sukarelawan Damkar yang Gugur Saat Padamkan Api

Andi menekankan bahwa keberhasilan pengembangan kompetensi aparatur tidak cukup diukur dari terselenggaranya pelatihan.

Hal terpenting adalah bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata ketika kembali menjalankan tugas di daerah masing-masing.