BPW Club Banten Dorong Perempuan Go Digital dan Go Global

jpnn.com - Federasi Bisnis dan Profesional Wanita Indonesia (FBPWI) secara resmi mengukuhkan kepengurusan BPW Club Banten dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaborasi.

Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran perempuan, khususnya dalam kepemimpinan, transformasi digital, serta pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di Provinsi Banten.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Presiden BPW Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo, Wakil Presiden I Federasi BPW Indonesia Ibnu Hetty Andika Perkasa, Wakil Presiden II Widuri, serta Presiden BPW Club Banten Irna Narulita.

Turut hadir pula Direktur Eksekutif ICT Watch, Komite Eksekutif FBPWI, jajaran organisasi wanita se-Provinsi Banten, dan sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BPW Indonesia, dilanjutkan dengan pembacaan doa serta Surat Keputusan kepengurusan BPW Club Banten periode 2025–2028.

Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Presiden BPW Indonesia, disertai penyematan pin kepada perwakilan pengurus sebagai simbol resmi.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan simbolis sertifikat pelatihan “HerTech: Perempuan Berdaya AI” yang merupakan kolaborasi antara ICT Watch, FBPWI, dan BPW Banten.

Dalam sambutannya, Presiden BPW Indonesia Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. menegaskan bahwa pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas gerakan pemberdayaan perempuan dan generasi muda di berbagai daerah.