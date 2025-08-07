menu
BPW Indonesia Perkuat Sinergi dengan Kementerian PPPA
Business and Professional Women (BPW) Indonesia memperkuat sinergi strategis antara organisasi perempuan profesional dengan kementerian terkait, salah satunya KPPPA RI. Foto dok. BPW

jpnn.com, JAKARTA - Business and Professional Women (BPW) Indonesia memperkuat sinergi strategis antara organisasi perempuan profesional dengan kementerian terkait.

Salah satunya melalui audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI).

"Kami terus memperkuat sinergi dengan kementerian yang yang memiliki mandat langsung dalam pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak di Indonesia," kata Ketua Umum BPW Indonesia, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd, Kamis (7/8).

Dalam kesempatan itu, pihaknya memaparkan rencana penyelenggaraan BPW Indonesia International Forum 2025 pada 20 Agustus 2025 di Hotel Mulia, Jakarta. 

Forum ini akan mengangkat tema “Women Bridging Nations and Driving Sustainable Futures” yang bertujuan mendorong kolaborasi lintas negara serta transformasi berkelanjutan berbasis kepemimpinan perempuan, teknologi hijau, dan inovasi.

KPPPA menyampaikan apresiasi atas langkah- langkah BPW Indonesia dalam membangun jejaring kepemimpinan perempuan lintas profesi dan generasi.

"Kami menyambut baik kehadiran BPW Indonesia dan mendukung penuh forum internasional ini," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

KPPPA juga menyampaikan kesiapan untuk menjembatani penyebarluasan keanggotaan BPW Indonesia hingga ke tingkat akar rumput, agar semangat pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih luas dan merata.

Business and Professional Women (BPW) Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Kementerian PPPA

