BPYC 2026 Gelar Konferensi Lintas Profesi dan Generasi, 56 Pembicara Siap Ramaikan Chillax

jpnn.com, JAKARTA - Beyond Professional Youth Con (BPYC) menyambut 98 tahun Sumpah Pemuda dengan mengajak ribuan profesional muda dari berbagai bidang dan generasi untuk mengembangkan kapasitas, memperluas jejaring, dan membangun kolaborasi di Chillax Sudirman, Jakarta Selatan pada 31 Oktober–1 November 2026.

Menghadirkan 56 pembicara, jejaring sekitar 50 komunitas, serta belasan kreator dan influencer, BPYC 2026 mengusung konferensi interdisipliner yang mempertemukan perspektif pemerintahan, teknologi, kesehatan, pendidikan, bisnis, industri kreatif, dan gerakan sosial.

Sejumlah pembicara yang dijadwalkan hadir antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Revie Sylviana dari Meta, dr. Ryan Rhiveldi Keswani, Sp.BS; serta Riza Putranto, Willie Salim, Tsamara Amany, Fathia Fairuza, dan Annisa Rengganis.

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Terbuka bagi Profesional Muda

Ketua Umum Beyond Professional Lutfi Dipa Nawahasta menyampaikan Bepro hadir sebagai ruang kolaborasi yang terbuka bagi generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, industri, dan organisasi.

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“Beyond Professional terbuka untuk semua. Kami ingin mempertemukan profesional muda, mahasiswa, pekerja, wirausahawan, dan penggerak komunitas agar dapat saling belajar, memperluas jejaring, serta menemukan peluang untuk berkembang,” ujar Lutfi.

Ia menegaskan komitmen Bepro dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan generasi muda melalui kolaborasi lintas sektor.