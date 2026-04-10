Brace Andarias Kareth Antar Timnas Indonesia ke Final ASEAN Futsal Championship 2026”

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia memastikan tempat di final ASEAN Futsal Championship 2026 seusai mengalahkan Vietnam.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Jumat (10/4/2926), skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor tipis 3-2.

Pada laga ini, Andarias Kareth tampil gemilang dengan mencetak brace alias dua gol pada menit ke-10 dan ke-13.

Tambahan tersebut membuat pemain Fafage Benua itu telah mengoleksi empat gol di Piala AFF Futsal 2026, setelah sebelumnya juga mencetak brace saat menghadapi Brunei Darussalam.

Adapun satu gol tambahan Timnas Indonesia dicetak melalui Muhammad Sanjaya di menit ke-23.

Sementara itu, Vietnam mencetak gol hiburan melalui Nguyen Da Hai pada menit ke-23 serta Trinh Cong Dai (30').

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang tren positif Indonesia atas Vietnam.

Sebelumnya, Skuad Garuda juga menang 3-2 pada perempat final Piala Asia Futsal 2026.