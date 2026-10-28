menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Brace Balsa Sekulic Antar Persib Hajar Melbourne Victory, Rekor Ini Jadi Sorotan

Brace Balsa Sekulic Antar Persib Hajar Melbourne Victory, Rekor Ini Jadi Sorotan

Brace Balsa Sekulic Antar Persib Hajar Melbourne Victory, Rekor Ini Jadi Sorotan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib Bandung melawan Melbourne Victory FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 seusai mengalahkan Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam.

Striker Persib, Balsa Sekulic, mencetak dua gol sekaligus terpilih sebagai man of the match.

Persib tampil dengan komposisi pemain yang lengkap saat menghadapi Melbourne Victory.

Baca Juga:

Begitu peluit tanda dimulainya pertandingan dibunyikan, Persib langsung mengambil inisiatif serangan.

Tim yang dikomandoi Adam Alis itu membangun serangan dari berbagai sektor.

Sejumlah peluang berhasil tercipta, tetapi belum ada yang berbuah gol.

Baca Juga:

Hingga pertengahan babak pertama, Persib masih kesulitan membongkar pertahanan rapat Melbourne Victory.

Salah satu peluang emas tercipta pada menit ke-30. Berawal dari umpan Berguinho kepada Balsa Sekulic, striker asal Montenegro itu melepaskan tendangan ke sudut gawang, tetapi bola gagal masuk.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Melbourne Victory FC berkat dua gol yang dicetak Balsa Sekulic. Maung Bandung semakin kokoh di puncak klasemen Grup E ACL 2.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI