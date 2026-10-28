Brace Balsa Sekulic Antar Persib Hajar Melbourne Victory, Rekor Ini Jadi Sorotan

jpnn.com - Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 seusai mengalahkan Melbourne Victory di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10/2026) malam.

Striker Persib, Balsa Sekulic, mencetak dua gol sekaligus terpilih sebagai man of the match.

Persib tampil dengan komposisi pemain yang lengkap saat menghadapi Melbourne Victory.

Begitu peluit tanda dimulainya pertandingan dibunyikan, Persib langsung mengambil inisiatif serangan.

Tim yang dikomandoi Adam Alis itu membangun serangan dari berbagai sektor.

Sejumlah peluang berhasil tercipta, tetapi belum ada yang berbuah gol.

Hingga pertengahan babak pertama, Persib masih kesulitan membongkar pertahanan rapat Melbourne Victory.

Salah satu peluang emas tercipta pada menit ke-30. Berawal dari umpan Berguinho kepada Balsa Sekulic, striker asal Montenegro itu melepaskan tendangan ke sudut gawang, tetapi bola gagal masuk.