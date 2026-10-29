menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Brace, Balsa Sekulic Berterima Kasih kepada Berguinho & Loncar

Brace, Balsa Sekulic Berterima Kasih kepada Berguinho & Loncar

Brace, Balsa Sekulic Berterima Kasih kepada Berguinho & Loncar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Striker Persib Balsa Sekulic dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Balsa Sekulic memborong dua gol saat Persib mengalahkan Melbourne Victory FC 2-0 dalam matchday ketiga AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Brace yang dicetak Balsa sekaligus mengukuhkan posisi Persib di puncak klasemen Grup E dengan raihan sembilan poin.

Maung Bandung hampir mengunci tiket lulus ke 16 Besar.

Baca Juga:

"Saya sangat senang karena saya membawa kemenangan bagi tim saya, dan saya senang karena saya kembali berada di jalur mencetak gol," kata Balsa di Bandung, Kamis (29/10/2026).

Pemain asal Montenegro itu juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang menurutnya tampil luar biasa.

Persib tampil solid dan bisa menjaga gawang tetap bersih. 

Baca Juga:

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan setim saya. Saya pikir kami bermain sebagai tim yang lebih baik," ujar pemilik nomor punggung 99 itu.

Gol Balsa malam tadi lahir berkat assist yang diberikan Danijel Loncar dan Berguinho.

Balsa Sekulic memborong dua gol Persib yang bersarang di gawang Melbourne Victory FC pada ACL 2.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co