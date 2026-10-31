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Brace di ACL Two, Balsa Sekulic Berharap Keran Gol di Super League Ikut Mengucur

Brace di ACL Two, Balsa Sekulic Berharap Keran Gol di Super League Ikut Mengucur
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Penyerang Persib Balsa Sekulic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic sukses menyumbangkan dua gol dalam kemenangan atas Melbourne Victory FC.

Dua gol tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi pemain asal Montenegro itu setelah sebelumnya mengalami kesulitan mencetak gol di kompetisi lain, termasuk Liga Indonesia.

"Tidak ada masalah di Liga Indonesia, hanya saja memang agak sulit untuk membuat gol," kata Balsa di Bandung, Sabtu (31/10/2026).

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Balsa berharap dua gol tersebut menjadi awal kebangkitan produktivitasnya, terutama saat tampil di kompetisi domestik.

Menurutnya, mencetak gol merupakan salah satu tanggung jawab utama seorang penyerang.

"Sekarang saya kembali, saya harap bisa mencetak gol kembali," ucapnya.

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Balsa juga mengatakan bahwa Persib selalu berusaha tampil maksimal dalam setiap pertandingan demi meraih kemenangan.

Dia menilai, tim tidak perlu terlalu jauh memikirkan hasil akhir seluruh kompetisi yang diikuti. Sebab, Persib harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat di berbagai ajang.

Balsa Sekulic memborong dua gol ke gawang Melbourne Victory. Penyerang Persib itu berharap ketajamnnya menular di Liga Indonesia.

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