Brace yang Hampa, Perasaan Jens Raven Melihat Timnas U-22 Indonesia Gagal ke Semifinal
jpnn.com - Jens Raven mengungkapkan perasaan campur aduk seusai Timnas U-22 Indonesia gagal ke semifinal SEA Games 2025.
Penyerang berusia 20 tahun itu sukses mencetak brace saat Garuda Muda menang 3-1 atas Myanmar pada laga terakhir Grup C di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Jumat (12/12/2025).
Namun, kemenangan itu belum cukup membawa Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025.
Permintaan Maaf Jens Raven
Pemain Bali United itu pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.
"Terkadang sesuatu tidak berjalan sesuan rencana. Saya mohon maaf kedapa karena kami tidak berhasil lolos ke semifinal (SEA Games 2025, red)," tulis Raven.
Persaingan ketat di Grup C membuat Garuda Muda harus tersingkir, meski meraih tiga poin di laga terakhir.
Kekalahan Awal yang Menentukan Nasib Indonesia
Kekahalan 0-1 dari Filipina di laga perdana cukup berpengaruh terhadap nasib Indonesia di ajang multievent antarnegara Asia Tenggara itu.
Meski berhasil mengalahkan Myanmar di pertandingan berikutnya, Indonesia tetap gagal melaju ke fase gugur.
