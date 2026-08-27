Brad Pitt Kembali Jadi Cliff Booth, Judul Film Akhirnya Diumumkan
jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Film terbaru Brad Pitt yang akan kembali memerankan karakter Cliff Booth akhirnya memiliki judul resmi.
Netflix mengumumkan bahwa film tersebut diberi tajuk The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.
Film itu dijadwalkan tayang secara eksklusif di bioskop IMAX selama dua pekan mulai 25 November 2026.
Selanjutnya, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth akan tersedia melalui layanan streaming Netflix pada 23 Desember 2026.
Selain Brad Pitt, film tersebut turut dibintangi Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis, dan Kareen Karagulian.
Brad Pitt kembali memerankan Cliff Booth, karakter pemeran pengganti yang pertama kali diperkenalkan dalam film Once Upon a Time in Hollywood.
Kisah The Further Mis-Adventures of Cliff Booth mengambil latar pada 1977, delapan tahun setelah kejadian dalam film pertamanya.
Adapun Cliff Booth kini harus menghadapi Hollywood yang sudah berubah.
Film terbaru Brad Pitt yang akan kembali memerankan karakter Cliff Booth akhirnya memiliki judul resmi.
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