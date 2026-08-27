Brad Pitt Kembali Jadi Cliff Booth, Judul Film Akhirnya Diumumkan

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Film terbaru Brad Pitt yang akan kembali memerankan karakter Cliff Booth akhirnya memiliki judul resmi.

Netflix mengumumkan bahwa film tersebut diberi tajuk The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.

Film itu dijadwalkan tayang secara eksklusif di bioskop IMAX selama dua pekan mulai 25 November 2026.

Selanjutnya, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth akan tersedia melalui layanan streaming Netflix pada 23 Desember 2026.

Selain Brad Pitt, film tersebut turut dibintangi Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis, dan Kareen Karagulian.

Brad Pitt kembali memerankan Cliff Booth, karakter pemeran pengganti yang pertama kali diperkenalkan dalam film Once Upon a Time in Hollywood.

Kisah The Further Mis-Adventures of Cliff Booth mengambil latar pada 1977, delapan tahun setelah kejadian dalam film pertamanya.

Adapun Cliff Booth kini harus menghadapi Hollywood yang sudah berubah.