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Bradley Barcola Cetak Hattrik ke Gawang LASK Linz, Rekrutan Mahal Liverpool Bangkit

Bradley Barcola Cetak Hattrik ke Gawang LASK Linz, Rekrutan Mahal Liverpool Bangkit
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Selebrasi Bradley Barcola saat berlaga pada Champions League 2026/27 melawan LASK Linz di Raiffeisen Arena, Linz, Rabu (14/10). Foto: X/@premierleague

jpnn.com - Bradley Barcola menjadi bintang kemenangan Liverpool saat menghadapi LASK Linz pada Liga Champions 2026/27.

Berlaga di Raiffeisen Arena, Linz, Rabu (14/10) malam WIB, The Reds menang 6-3 dengan Barcola mencetak hattrik.

Mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mencetak gol pada menit ke-24, ke-37, dan ke-66.

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Raihan tersebut sekaligus membungkam suara sumbang yang menyebut Barcola sebagai pembelian gagal pada awal musim.

Manajemen Liverpool bahkan merogoh kocek hingga GBP 123 juta atau sekitar Rp2,91 triliun untuk memboyong Barcola dari PSG ke Anfield.

Penggemar sempat meragukannya karena dalam enam laga awal bersama Liverpool, Barcola belum menyumbangkan gol maupun asis.

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Suporter berharap performa positif Barcola saat melawan LASK Linz bisa berlanjut.

Maklum, pemilik enam gelar Liga Champions itu masih belum konsisten di Premier League 2026/27.

Bradley Barcola memberikan pembuktian seusai menjadi bintang kemenangan Liverpool pada Champions League 2026/27 saat melawan LASK Linz, Rabu (14/10) malam WIB

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