BRAINS Partai Demokrat Ajak Generasi Muda Berbagai Profesi Warnai Kebijakan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat bersama International Republican Institute (IRI) menempatkan isu keterlibatan generasi muda sebagai salah satu agenda utama dalam diskusi internasional yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat (5/8).

Kepala BRAINS Ahmad Khoirul Umam menilai karakter politik generasi muda telah berubah secara fundamental.

"Generasi muda tidak anti-politik. Mereka hanya anti terhadap politik yang tidak memberikan harapan," katanya.

Karena itu, menurutnya, partai politik harus mengubah pendekatan.

BRAINS mendorong keterlibatan aktif kelompok-kelompok muda berbasis profesi, seperti petani muda, nelayan muda, atlet, pekerja kreatif, hingga pelaku teknologi agar ikut membentuk arah kebijakan publik.

"Jika anak-anak muda yang berintegritas menjauh dari politik, ruang publik justru akan diisi oleh mereka yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi," ujar dia.

Deputi BRAINS Jibriel Avissiena menambahkan bahwa literasi politik generasi digital membutuhkan pendekatan baru.

"Engagement politik hari ini tidak cukup melalui kampanye konvensional. Kita harus hadir di ruang-ruang digital dengan data, dialog, dan solusi nyata," ujarnya.