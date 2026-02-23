Brand Buku Terpopuler di TikTok Shop by Tokopedia Bisa Jadi Tujuan Ngabuburit Bareng Anak

jpnn.com, JAKARTA - Skor rata-rata kemampuan membaca siswa Indonesia berada di angka 359 atau lebih rendah dibandingkan Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia, mendorong Ziyadbooks (Tokopedia, TikTok Shop), salah satu brand buku anak terpopuler di TikTok Shop by Tokopedia untuk berkontribusi meningkatkan minat baca dengan menggandeng affiliate content creator termasuk saat Ramadan, yang berujung kenaikan penjualan.

Tak hanya membantu anak belajar membaca, Ziyadbooks giat mengedukasi orang tua untuk mendampingi putra-putri mereka memahami isi bacaan, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya aktivitas bermakna bersama anak terutama di bulan suci.

Produk dari Ziyadbooks, seperti Buku Anak Muslim, Buku Aktivitas, hingga Buku Cerita Pembentuk Karakter bisa menjadi pilihan untuk ngabuburit maupun hadiah Lebaran yang lebih bermakna.

Ziyadbooks menyusun strategi yang jelas dan terukur; memaksimalkan ekosistem Tokopedia dan TikTok Shop selama Ramadan.

Brand lokal ini membangun kepercayaan pembeli lewat konten kolaborasi dengan affiliate content creator. Wajah affiliate content creator terlihat langsung saat membacakan buku di tengah promosi sehingga rekomendasi terasa lebih meyakinkan.

Saat orang tua melihat figur yang bisa dipercaya, keputusan membeli terjadi lebih cepat. Hasilnya, penjualan Ziyadbooks naik 38%, dan 93% transaksi berasal dari affiliate content creator dengan peningkatan aset konten 70%. Artinya, konten menjadi penggerak utama penjualan.

“Keterbukaan informasi membuat orang tua makin selektif memilih produk untuk anak mereka, maka kami hadir bukan hanya untuk menjual buku, tetapi menjadi mitra terpercaya bagi keluarga Indonesia dalam membangun kebiasaan baik, khususnya di momen spesial seperti Ramadan. Ini melatarbelakangi kami berkolaborasi dengan berbagai kreator yang dekat dengan audiens keluarga,” ujar Chief Marketing Officer Ziyadbooks Helmi Rian.

Kolaborasi dengan affiliate content creator dilakukan secara berlapis, dari kreator skala menengah hingga besar, sehingga memperluas jangkauan audiens sekaligus memperkaya cerita yang disampaikan.