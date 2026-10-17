Brand Fashion Lokal pilpi.id Catat Penjualan 10 Ribu Pcs, Andalkan Cardigan Rajut

jpnn.com, JAKARTA - Brand fashion wanita lokal asal Bandung, pilpi.id, mencatat penjualan sekitar 10.000 potong pakaian sejak awal 2025 hingga saat ini.

Brand yang dirintis pada 2025 itu menyasar perempuan yang menyukai busana simpel dan feminin. Produk utamanya berupa cardigan dan atasan berbahan knit atau rajut serta semi wol.

Owner pilpi.id Usman Suryana mengatakan brand tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan perempuan Indonesia akan pakaian rajut yang nyaman dan mudah dipadukan.

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“Kami ingin pilpi.id menjadi brand fashion lokal pilihan perempuan Indonesia lewat koleksi knitwear yang nyaman, punya karakter, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari,” kata Usman dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Dia menjelaskan pilpi.id memiliki dua produk unggulan, yakni Pilpi Cardigan Basic dan Pilpi Cardigan Polka.

Pilpi Cardigan Basic mengusung desain sederhana sehingga mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian. Sementara itu, Pilpi Cardigan Polka menawarkan motif polkadot untuk memberikan kesan feminin.

Menurut Usman, kualitas bahan dan kerapian produk menjadi perhatian dalam pengembangan koleksi. Pihaknya juga berupaya menghadirkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan.

Produk pilpi.id menyasar segmen remaja hingga perempuan dewasa muda, termasuk pelajar, mahasiswi, dan perempuan bekerja.