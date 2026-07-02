Brand Indonesia Excellence Award 2026 Analisis 13.341 Produk Lokal, Begini Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Infobrand.id bersama Tras n Co Indonesia kembali menggelar Brand Indonesia Excellence Award 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan mengapresiasi merek yang berhasil membangun popularitas, meningkatkan keterpilihan, serta memperoleh tingkat kepuasan konsumen yang tinggi di ranah digital.

CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih, menjelaskan Brand Indonesia Excellence Award hadir untuk meningkatkan daya saing brand nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk Indonesia.

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“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memilih produk nasional yang berkualitas," kata Susilowati di Senen, Jakarta Pusat, baru-baru ini,

Sementara itu, CEO Tras n Co Indonesia, Tri Raharjo, menjelaskan seluruh penerima penghargaan ditetapkan berdasarkan hasil riset independen menggunakan metode Digital Research.

Pendekatan ini untuk mengukur kekuatan sebuah brand melalui jejak digital pada mesin pencari dan official online store di marketplace di Indonesia.

Riset dilaksanakan selama periode Maret - Mei 2026 dengan mengacu pada tiga parameter utama, yaitu Digital Brand Asset Aspect, Digital Brand Awareness Aspect, serta Digital Customer Review & Rating Aspect.

Lebih lanjut, Tri Raharjo mengungkap riset Brand Indonesia Excellence Award 2026 menganalisis 13.341 brand Indonesia di 18 kategori berdasarkan jutaan ulasan konsumen digital.