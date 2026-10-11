Brand Kispray Milik Enesis Group Sukses Sabet Top Halal Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Enesis Group kembali raih penghargaan Top Halal Award 2026 melalui Brand Kispray, untuk kategori Pelicin Pakaian.

Penghargaan ini diberikan oleh IHATEC Marketing Research sebagai bentuk apresiasi kepada merek halal pilihan konsumen Indonesia berdasarkan hasil survei Top Halal Index (THI). Bagi Enesis Group, pencapaian ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen melalui produk yang dihadirkan.

Penghargaan tersebut diterima oleh Sabrina G Purba, Senior Brand Manager Kispray di JS Luwansa Hotel. Top Halal Award mengangkat tema “Halal Beyond Compliance: Elevating Brand Trust in the AI Marketing Era”, yang menyoroti peran halal dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap brand.

“Top Halal Award 2026 menjadi kebanggaan bagi Kispray dan Enesis Group, sekaligus menjadi refleksi atas kepercayaan konsumen yang telah kami bangun. Penghargaan ini mendorong kami untuk terus menjaga kualitas dan relevansi Kispray, agar kepercayaan yang telah diberikan konsumen dapat terus tumbuh menjadi hubungan yang berkelanjutan.” ujar RM Ardiantara, Head of Human Resources Services and Public Relations Enesis Group.???

Pencapaian Kispray di Top Halal Award 2026 turut menunjukkan bagaimana aspek halal menjadi bagian terpenting. Sebagai brand yang hadir dalam keseharian masyarakat, Kispray terus memperkuat kedekatannya dengan konsumen melalui pemahaman terhadap kebutuhan dan gaya hidup yang terus berkembang.??

“Top Halal Award 2026 menjadi bentuk kepercayaan konsumen terhadap Kispray sekaligus apresiasi atas konsistensi kami dalam menghadirkan produk berkualitas dan halal,” ujar Sabrina G Purba, Senior Brand Manager Kispray.??

"Ke depan, Kispray akan terus berinovasi menghadirkan produk berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus membangun komunikasi yang semakin dekat dengan konsumen" tambahnya.

Pencapaian Kispray di Top Halal Award 2026 memperkuat perjalanan brand dalam membangun consumer trust. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Enesis Group untuk terus menghadirkan produk berkualitas bagi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen dalam menghadirkan “Healthy Product for Healthy Family.”(ray/jpnn)