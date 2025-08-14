menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Brand Sepatu Asal Korea Buka Gerai Perdana di Jakarta, Yuk Borong

Brand Sepatu Asal Korea Buka Gerai Perdana di Jakarta, Yuk Borong

Brand Sepatu Asal Korea Buka Gerai Perdana di Jakarta, Yuk Borong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Brand sepatu asal Korea, SAPPUN, kini hadir di Indonesia dengan membuka gerai pertamanya di Lippo Mall Puri, Jakarta. Foto dok. SAPPUN

jpnn.com - Brand sepatu asal Korea, SAPPUN, kini hadir di Indonesia dengan membuka gerai pertamanya di Lippo Mall Puri, Jakarta. 

Mereka menghadirkan berbagai koleksi unggulan untuk menarik konsumen di toko pertama yang resmi dibuka pada 9 Agustus 2025 lalu.

"Ini bagian dari awal perjalanan besar kami di Indonesia," kata Chief Product Officer SAPPUN, Andrew Cassidy, Kamis (14/8).

Baca Juga:

Dia menyatakan, gerai perdana ini sekaligus menjadi upaya untuk mendekatkan diri dengan konsumen perempuan. Apalagi brand sepatu tersebut dikenal dengan desain refined, feminin, dan effortless.

"Kami juga memastikan pengalaman belanja yang menyenangkan," ujarnya.

Di butik perdana ini terdapat koleksi-koleksi pilihan: mulai dari item best-seller hingga warna eksklusif yang hanya tersedia di Jakarta. Semua dihadirkan dalam suasana butik yang hangat, elegan, dan intimate—tempat di mana setiap pelanggan kami diperlakukan secara personal dan istimewa

Baca Juga:

Brand Manager SAPPUN Indonesia, Bams Nurdiansyah mengatakan, sejalan dengan itu digelar kampanye SAPPUN Takes Jakarta. Langkah ini untuk membangun koneksi dengan para pelanggan.

"Kami bawa dua koleksi andalan yakni Originals dan All Day," ungkapnya.

Brand sepatu asal Korea buka gerai perdana di Jakarta yang menghadirkan berbagai koleksi unggulan untuk menarik konsumen

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI