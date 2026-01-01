Brantas Abipraya Bersama Kementerian PU Percepat Pemulihan Banjir di Aceh

jpnn.com, ACEH - PT Brantas Abipraya (Persero) memperkuat kontribusinya dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh melalui penanganan infrastruktur dan penataan kawasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kerja sama ini telah menjangkau 16 desa, terdiri dari 11 desa di Kabupaten Pidie dan 5 desa di Kabupaten Bireuen, sebagai bagian dari langkah nyata mengembalikan fungsi lingkungan dan aktivitas masyarakat pascabencana.

Brantas Abipraya bersama Kementerian PU melakukan serangkaian pekerjaan pemulihan, mulai dari pembersihan material sisa banjir, pembersihan akses lingkungan, normalisasi saluran dan drainase, hingga pemulihan fasilitas umum.

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Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menyampaikan keterlibatan perusahaan dalam pemulihan pascabencana merupakan bagian dari komitmen untuk hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya ketika wilayah dan kehidupan warga menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

"Pemulihan pascabencana bukan sekadar mengembalikan kondisi infrastruktur seperti semula, tetapi juga bagaimana kita membantu masyarakat bangkit, kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, dan menumbuhkan optimisme untuk menata kehidupan ke depan," ujar Dian.

"Melalui sinergi bersama Kementerian PU, kami berupaya memastikan setiap langkah penanganan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak," imbuhnya.

Pemulihan infrastruktur juga menjadi pintu masuk bagi kebangkitan sosial dan ekonomi masyarakat.

Lingkungan yang kembali bersih, akses yang dapat digunakan, serta saluran drainase yang berfungsi menjadi elemen penting untuk mendukung aktivitas warga dan mempercepat normalisasi kehidupan di kawasan terdampak.