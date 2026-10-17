Brantas Abipraya Hadirkan Wajah Baru di 5 Sekolah Negeri Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) turut menghadirkan lingkungan belajar yang lebih nyaman, modern, aman dan inklusif guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Lima sekolah yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut meliputi SDN Cakung Timur 02, SDN Pondok Bambu 01, SMKN 55 Jakarta di Pademangan, SDN Pekayon 05, serta SMPN 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada pembaruan fisik bangunan, tetapi juga pada penyediaan fasilitas yang menunjang kebutuhan pembelajaran.

Sejumlah fasilitas yang dihadirkan mencakup ruang kelas dengan papan tulis digital, fasilitas ramah disabilitas, serta sarana olahraga untuk mendukung aktivitas dan pengembangan potensi peserta didik.

Wakil Kepala Sekolah SDN Pekayon 05, Rianti mengatakan wajah baru sekolah memberikan suasana belajar yang lebih nyaman sekaligus meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Rianti berharap, fasilitas yang semakin memadai bisa mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

“Adanya wajah baru sekolah ini menambah semangat belajar anak-anak. Mereka sangat menikmati gedung baru yang megah ini. Fasilitas yang sekarang juga jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, terutama dari sisi kenyamanan,” ujar Rianti.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana menyampaikan pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan investasi strategis yang manfaatnya melampaui penyediaan bangunan fisik.