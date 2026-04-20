Brantas Abipraya Kebut Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat

Brantas Abipraya Kebut Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat

Brantas Abipraya Kebut Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat
Salah satu proyek yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Foto dok PT Brantas Abipraya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memberikan arahan tegas guna memastikan pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat (SR) berjalan sesuai standar mutu, waktu, dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan, agar siap untuk tahun ajaran baru 2026.

Saat ini, Brantas Abipraya tengah melakukan percepatan Pembangunan SR di seluruh lokasi yang BUMN ini kerjakan guna memperkuat akses pendidikan, sejalan dengan program prioritas Pemerintah.

“Saya ingin setiap pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan keselamatan kerja. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” ujar Dody.

Baca Juga:

Menanggapi hal tersebut, PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana mengapresiasi perhatian dan arahan yang diberikan.

BUMN Konstruksi ini memandang masukan tersebut sebagai bentuk penguatan pengawasan serta dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja di lapangan.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menuturkan pihaknya segera melakukan langkah-langkah percepatan dan perbaikan di berbagai aspek proyek, termasuk peningkatan pengawasan teknis, optimalisasi manajemen proyek, serta penegakan disiplin terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Baca Juga:

Ditambahkannya, dalam setiap proyek, dinamika pelaksanaan merupakan bagian dari proses konstruksi, namun Brantas Abipraya tetap fokus pada Solusi melalui evaluasi menyeluruh serta langkah percepatan agar penyelesaian tetap sesuai kontrak.

“Di balik setiap progres yang terlihat, ada kerja keras teman-teman di lapangan yang luar biasa. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, dalam berbagai kondisi, dengan semangat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan proyek ini. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” ungkap Dian.

Brantas Abipraya akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan optimal, transparan.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

