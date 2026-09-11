Brantas Abipraya Raih 4 Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) memperoleh pengakuan atas penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) melalui ajang TOP GRC Awards 2026.

Tahun ini, Brantas Abipraya meraih empat penghargaan yang mencakup tingkat perusahaan hingga jajaran pimpinan dan dewan komisaris.

Empat penghargaan tersebut yakni TOP GRC Awards 2026 #5 Star untuk PT Brantas Abipraya (Persero), The Most Committed GRC Leader 2026 untuk Agung Fajawanto selaku Direktur Utama.

Kemudian The High Performing Finance & Risk Management Director on GRC 2026 untuk Suradi selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta The High Performing Boards of Commissioners on GRC 2026 untuk Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero).

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas penerapan GRC Brantas Abipraya yang didukung sistem dan infrastruktur GRC serta implementasi Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, dan Compliance Management dalam mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Dian menyebut penghargaan tersebut menjadi apresiasi, sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GRC di seluruh lini organisasi.

“Empat penghargaan ini menjadi apresiasi atas penerapan GRC di Brantas Abipraya sekaligus pengingat untuk terus melakukan penguatan. Bagi kami, GRC bukan sekadar memenuhi aspek compliance, tetapi menjadi fondasi dalam mengambil keputusan yang terukur, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan bisnis,” ujar Dian.

Empat penghargaan yang diterima Brantas Abipraya juga mencerminkan pentingnya tone from the top dalam membangun budaya GRC.