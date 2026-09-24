Brantas Abipraya Raih Prominent Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) meraih penghargaan Prominent Awards 2026 untuk kategori Excellence in High-Impact Infrastructure Delivery pada Rabu (23/9).

Penghargaan tersebut menempatkan Brantas Abipraya sebagai salah satu penerima apresiasi dalam Klaster BUMN dan Anak Usaha BUMN, dalam ajang Prominent Awards 2026 yang mengusung tema “Indonesia Berdaya”.

Pada penyelenggaraan keempatnya, Prominent Awards memberikan 33 penghargaan kepada institusi, perusahaan, dan pemimpin dari berbagai sektor atas inovasi, kontribusi, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Bagi Brantas Abipraya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kiprah perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur yang tidak berhenti pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan pembangunan infrastruktur memiliki arti lebih luas ketika hasilnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas hidup.

“Bagi kami, sebuah karya infrastruktur tidak berhenti ketika konstruksinya selesai. Nilai sebuah proyek juga terlihat dari bagaimana infrastruktur tersebut dapat digunakan, memberikan manfaat, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Prinsip inilah yang terus kami bawa dalam menjalankan berbagai penugasan perusahaan,” ujar Dian.

Salah satu karya yang mencerminkan pendekatan tersebut adalah pembangunan 18 Sekolah Rakyat yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat (Jabar) 1, Jabar 2, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Lampung.

BUMN konstruksi ini juga terus berkontribusi dalam pembangunan, rehabilitasi, dan modernisasi jaringan irigasi di berbagai wilayah Indonesia.