Brantas Abipraya Salurkan Bantuan Sembako & Alat Berat Untuk Percepat Pemulihan di Sumatra

jpnn.com, SUMATERA BARAT - PT Brantas Abipraya menyalurkan dan mengantarkan langsung bantuan ke beberapa titik lokasi bencana di Kota Padang, Sumatera Barat pada pekan lalu (29/11).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera, Brantas Abipraya kembali mengirimkan bantuan berupa paket sembako, perlengkapan kebutuhan dasar, serta dukungan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan di lokasi bencana.

“Kami turut merasakan duka dan kesulitan yang dialami masyarakat terdampak. Bantuan ini kami upayakan dapat membantu meringankan beban sekaligus mempercepat proses penanganan di lokasi bencana, kali ini di Sumatera Utara dan berkolaborasi dengan BUMN lainnya untuk penyaluran bantuan di Aceh (7/12),” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana.

Pengiriman bantuan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Alat berat berupa alat berat dikerahkan untuk membantu pembersihan material untuk perbaikan akses jalan dan percepatan evakuasi, serta mendukung operasi penyelamatan dan pemulihan di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota, Pantas Maruba Lumban Tobing, menerima langsung bantuan dari Brantas Abipraya sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak.

Selain penyediaan logistik dan alat berat, Brantas Abipraya juga menurunkan tim tanggap darurat untuk membantu penilaian situasi di lapangan dan koordinasi teknis selama proses penanganan berlangsung.

Sebelumnya BUMN konstruksi ini pun telah menyalurkan bantuan melalui sinergi solid dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) Padang - Kementerian Pekerjaan Umum, memperkuat kerja sama antara pemerintah dan BUMN dalam mempercepat penanganan darurat, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dapat segera merasakan dukungan yang mereka butuhkan.