Brasil Jadi Tim Pertama Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21
Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:50 WIB
jpnn.com - SURABAYA - Brasil menjadi tim pertama yang masuk semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025.
Dalam laga perempat final melawan Argentina di Surabaya, Jumat (15/8) pagi WIB, Brasil menang tanpa kehilangan satu set pun.
Brasil si pemilik gelar terbanyak U-21 (enam kali juara) itu menaklukkan Argentina 25-19, 25-18, 25-14.
Outside hitter Brasil Aline Maestri menjadi pencetak angka paling banyak dalam laga itu.
Cewek berusia 19 tahun pemilik nomor punggung 10 itu membukukan 13 poin.
Setelah Brasil menyingkirkan Argentina, kini slot di semifinal menunggu pemenang-pemenang laga China vs Italia, Polandia vs Bulgaria, dan Jepang vs Turki.
Siapa lawan Brasil di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21? China atau Italia?
