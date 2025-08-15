menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Brasil Jadi Tim Pertama Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21

Brasil Jadi Tim Pertama Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21

Brasil Jadi Tim Pertama Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Brasil bersukacita di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025 di Surabaya. Foto: volleyballworld

jpnn.com - SURABAYA - Brasil menjadi tim pertama yang masuk semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 2025.

Dalam laga perempat final melawan Argentina di Surabaya, Jumat (15/8) pagi WIB, Brasil menang tanpa kehilangan satu set pun.

Brasil si pemilik gelar terbanyak U-21 (enam kali juara) itu menaklukkan Argentina 25-19, 25-18, 25-14.

Baca Juga:

Outside hitter Brasil Aline Maestri menjadi pencetak angka paling banyak dalam laga itu.

Baca Juga:

Cewek berusia 19 tahun pemilik nomor punggung 10 itu membukukan 13 poin.

Setelah Brasil menyingkirkan Argentina, kini slot di semifinal menunggu pemenang-pemenang laga China vs Italia, Polandia vs Bulgaria, dan Jepang vs Turki.

Siapa lawan Brasil di semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21? China atau Italia?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI