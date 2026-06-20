Brasil Menggila, Haiti Jadi Korban Pertama Piala Dunia 2026
jpnn.com - PHILADELPHIA – Brasil memimpin klasemen Grup C Piala Dunia 2026 -menggusur Maroko, setelah menundukkan Haiti pada matchday 2 grup, di Philadelphia Stadium, Sabtu (20/6) pagi WIB.
Pada laga yang ditandai dengan cederanya salah satu bintang Brasil Rapinha menjelang babak pertama usai itu, tiga gol tercipta. Semua milik Brasil.
Tim asuhan Carlo Ancelotti sempat terlambat panas hingga gol pertama membuat permainan Brasil lebih berkembang.
Kemenangan dari Haiti memuat Brasil menyamai poin Maroko, tetapi lebih baik dalam urusan gol.
fifa
Buat Haiti, hasil tadi merupakan kekalahan kedua. Sebelumnya, kalah 0-1 dari Skotlandia. Itu membuat Haiti menjadi tim pertama yang tak mungkin masuk ke 32 Besar Piala Dunia 2026.
Terkait cedera Rapinha, belum ada konfirmasi resmi dari tim. Namun, winger Barcelona itu sudah terlihat duduk di bench pada babak kedua.
Jajaran pelatih Brasil mungkin bakal repot andai Rapinha tak lagi tersedia lantaran tim sudah harus memarkir Neymar yang belum pulih, tetapi tetap dibawa ke PD2026.
Brasil menggusur Maroko dari puncak klasemen Grup C Piala Dunia 2026. Haiti tereliminasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bungkam Australia, AS Tembus 32 Besar Piala Dunia 2026
- Hasil Piala Dunia 2026 dan Klasemen Grup Sebelum Brasil Vs Haiti Pagi Ini
- Pochettino Punya Plan B, 4 Nama Disiapkan Gantikan Pulisic di Laga AS Vs Australia
- Korea Selatan Tumbang dari Meksiko, Shin Tae-yong Sampaikan Sebuah Prediksi
- Pelatih Kanada Ungkap Kondisi Ismael Kone yang Jadi Korban di Tengah Pesta Gol
- Piala Dunia 2026: Meksiko Terbang Tinggi, Siapa yang Akan Menyusul?